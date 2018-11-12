Порошенко: Темпы экономического роста в Украине недостаточны

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения, констатирует президент Украины Петр Порошенко.



"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его в настоящее время недостаточны, чтобы… люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из самых бедных стран Европы", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

