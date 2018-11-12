ЕС не признает выборы на Донбассе

Выборы, состоявшиеся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября, для Европейского Союза являются незаконными, и он их не признает, заявила Майя Коцьянчич - официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.



"Мы их очень ясно осудили в заявлении (10 ноября - ИФ) по нескольким причинам: это нарушение международного права, обязательств, принятых по минским соглашениям, и это также нарушает суверенитет и законодательство Украины", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.



"Что касается (дополнительных - ИФ) ограничительных мер, любые решения такого рода принимаются Советом ЕС при единогласном голосовании", - ответила представитель Ф.Могерини на соответствующий вопрос журналистов.



По ее словам, Украина не входит в официальную повестку заседания ближайшего Совета ЕС по иностранным делам 19 ноября, но этот вопрос может быть рассмотрен Советом по разделу "текущих дел".

