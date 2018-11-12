Евросоюз усиливает давление на Лондон в связи Brexit

Евросоюз усиливает политическое давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на фоне определенного прогресса в переговорах о Brexit. Об этом сообщает AP.



Великобритания выходит из ЕС 29 марта, но соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели для того, чтобы к марту его успели одобрить британский и Европейский парламенты.



"Мяч - на поле Британии. Это вопрос политического решения Лондона", - сказала французский министр по делам ЕС Натали Луазо.



В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс согласился, что ЕС "ожидает новостей из британской столицы". По его словам, "у нас есть время, но не так много".

