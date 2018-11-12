Стартовал конкурс в Антикоррупционный суд Украины

В Киеве в понедельник, 12 ноября, начался экзамен для подавших документы на участие в конкурсах в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. В конкурсе в Верховный Суд принимают участие 525 участников, в Высший антикоррупционный суд и Аппеляционную палату Антикоррупционного суда – 240.



К следующему этапу конкурса – практическому заданию – допустят по четыре кандидата на место. Таким образом количество претендентов в Верховный суд сократится до 312, в ВАКС и Аппеляционную палату ВАКС – до 108.



Тестирование длится 2,5 часа. Практическое задание конкурсанты пройдут 14 ноября. Ожидается, что список победителей будет оглашен 15-20 февраля.



Напомним, первый этап создания Антикоррупционного суда стартовал 18 октября. Тогда началась процедура отбора членов Общественного совета международных экспертов. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, когда Антикоррупционный суд рассмотрит первые дела. Верховная Рада решила, что все подследственные НАБУ дела будет рассматривать Антикоррупционный суд

