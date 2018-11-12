Арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома

Стокгольмский арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома в рамках нового процесса. Эту информацию в понедельник, 12 ноября, подтвердил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.



Он отметил, что общая сумма требований Нафтогаза составляет 12 млрд долларов (включая проценты).



В частности, Нафтогаз требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы, "поскольку такое право предусмотрено контрактом. "



"Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность Газпрома заплатить нам 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража", - добавил он.



Как следует из документов Газпрома, решение об объединении дел арбитраж принял 6 сентября, но ранее о нем известно не было. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.



Также Газпром сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции Газпрома на решение арбитража о контракте на транзит.

