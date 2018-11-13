Порошенко предложит изменения в Конституцию

Проект изменений в Конституцию Украины, который сделает реформу местного самоуправления неотвратимой, будет внесен на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "Мы в очень сжатые сроки предложим проект конституционных изменений по защите, неотвратимости реформы децентрализации, реформы местного самоуправления.



И я, как президент, внесу этот законопроект в Верховную Раду ", - сказал П.Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.



"У нас есть полная поддержка парламента, у нас есть полная поддержка правительства, премьер-министра, и у нас есть точно твердая поддержка субъектов местного самоуправления", - отметил глава Украинского государства.



"Я думаю, что мы введем в переходных положениях вступление в действие этих изменений, они будут привязаны к следующим выборам местным в 2020 году. И, например, с 1 января 2021 года они должны полностью вступить в силу", - добавил П.Порошенко.

