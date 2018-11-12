Суд арестовал фигурирующего в деле об убийстве Гандзюк экс-помощника нардепа

Суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.



"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - сказала в понедельник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

