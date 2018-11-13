СМИ: умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

Американский создатель комиксов Стэн Ли умер в понедельник в США в возрасте 95 лет. Об этом сообщил новостной портал TMZ со ссылкой на информацию, поступившую от дочери.



По ее словам, Ли был доставлен утром в понедельник на машине скорой помощи в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался.



В феврале он был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием. До этого он несколько раз отменял публичные мероприятия со своим участием из-за проблем со здоровьем.



Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли известен как создатель комиксов, в том числе про "Человека-паука" (Spider-Man), "Людей-Икс" (X-Men), "Железного человека" (Iron Man). Он работал главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров американской компании Marvel Comics.

