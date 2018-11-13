Житомирская епархия выразила поддержку главе УПЦ митрополиту Онуфрию

Духовенство Житомирской епархии на фоне церковного противостояния на Украине выразило единодушную поддержку предстоятелю канонической Украинской православной церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, сообщил в понедельник архиерей епархии митрополит Никодим на своей странице в Facebook.



"Во время собрания епархиального совета во главе с правящим архиереем митрополитом Никодимом клирики Житомирской епархии, учитывая последние церковные события, единогласно выразили поддержку предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию", — написал митрополит Никодим.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

