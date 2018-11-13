В Харькове опять подорожают тепло и горячая вода

В Харькове будут увеличены тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.



"Как сообщила заместитель генерального директора КП "Харьковские тепловые сети" по экономике Марина Магомедова, основной причиной роста тарифов для населения является увеличение стоимости природного газа с 1 ноября... Новые тарифы будут поданы на утверждение Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По прогнозам, НКРЭКУ может утвердить предложенные тарифы в начале января 2019 года", - говорится в сообщении.



Предлагаемые на утверждение тарифы на централизованное отопление на 17,9% выше действующих. Для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии предлагается установить тариф 1541,37 грн/Гкал (сейчас - 1307,39 грн/Гкал), для абонентов жилых домов без домовых и квартирных счетчиков тепла - 39,42 грн за 1 кв. м (сейчас - 33,44 грн за 1 кв. м).



Тарифы на горячую воду предлагается установить при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения - 94,03 грн за 1 куб. м (сейчас - 80,71 грн за 1 куб. м, повышение - на 16,5%); а для тех, у кого нет полотенцесушителей, - 87,13 грн за 1 куб. м (сейчас - 74,85 грн за 1 куб. м, повышение – на 16,4%).



Это уже второе повышение тарифов на тепло и горячую воду за последнее время.



Как сообщалось, 30 октября НКРЭКУ приняла постановление об утверждении новых тарифов на централизованное теплоснабжение и горячую воду, которые предоставляются населению КП "Харьковские тепловые сети".

