Полиция Киева начала расследовать ДТП с участием нардепа Сергея Лещенко

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко.



Об этом Украинским Новостям сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.



По ее словам, дело открыли по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.



На данный момент причина ДТП устанавливается следственным путем, кто виновен в ДТП пока говорить преждевременно.



9 ноября Лещенко попал в серьезное ДТП: автомобиль вдребезги, помощница госпитализирована. В его автомобиль, который остановился на обочине, врезался грузовик. 12 ноября, из больницы выписали помощницу Лещенко.

