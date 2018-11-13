Сербская Православная церковь выступила против снятия анафемы с Филарета и Макария

Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) назвал канонически необоснованным решение Константинопольского патриархата о снятии анафемы с главы раскольнического Киевского патриархата Филарета (Денисенко) и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария (Малетича).

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Сербской православной церкви.



"Прежде всего собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух лидеров украинских раскольнических групп Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича) вместе с их епископатом и духовенством, первый из которых когда-то был лишен сана, а затем исключен из церковного сообщества и подвергнут анафеме, а другой лишен церковной преемственности, в связи с чем Архиерейский собор считает данное решение константинопольского Синода необязательным для Сербской православной церкви", - говорится в заявлении СПЦ.



Собор не признает указанных лиц и их последователей в качестве православных епископов и клириков, и, следовательно, не принимает литургическое и каноническое общение с ними и их сторонниками.



Как подчеркивается в сообщении, Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным поместным церквям рассмотреть вопрос об автокефалии и православной диаспоре на Всеправославном соборе с целью укрепления соборности и единства православной церкви.



Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.



