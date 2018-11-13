В Берлине предъявлены обвинения подозреваемому в мошенничестве с предметами наследия Джона Леннона

Прокуратура Берлина обвинила мужчину в мошенничестве после передачи им краденых предметов наследия музыканта Джона Леннона аукционному дому в столице Германии в обмен на денежные средства, говорится в заявлении прокуратуры ФРГ, распространенном в понедельник.



"Мужчина обвиняется в том, что в октябре 2014 года в обмен на аванс в размере 785 тысяч 150 евро он передал дневники и другие личные предметы из наследия Джона Леннона, которые в 2006 году были украдены из квартиры его вдовы Йоко Оно в Нью-Йорке, аукционному дому в Берлине с целью продажи ", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Известно, что обвиняемому 59 лет, его зовут Эрхан Г., фамилия не разглашается.



Помимо дневников были украдены письма, открытки, школьная тетрадь, рисунки и пленка с записями одного из концертов Beatles, а также очки Дж.Леннона.



"Другие документы, иллюстрация и еще одни очки Джона Леннона были спрятаны в машине обвиняемого", - сказано в заявлении.



Отмечается, что все предметы были переданы адвокату Йоко Оно еще 21 сентября.

