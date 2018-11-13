Вышел первый трейлер "Истории игрушек-4"

В Сети появился трейлер мультфильма "История игрушек 4" от студии Pixar. Ролик был опубликован на YouTube-канале Disney-Pixar.



В будущем анимационном фильме покажут историю пластмассового ковбоя по имени Вуди. Он отправится на встречу удивительным приключениям вместе с новым героем по имени Форки.



Режиссером картины выступил Джош Кули, работавший над проектами "Тачки" и "Головоломка".



Мультфильм выйдет на экраны 21 июня 2019 года.





