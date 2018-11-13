Социальные сети приводят к изменению личности

Чрезмерно активное использование соцсетей, в частности выкладывание различных изображений и селфи, приводит к развитию нарциссизма, выяснили ученые. Как отмечает The Daily Mail, этот вывод сделали сотрудники Университета Суонси и Миланского университета.



Эксперты проанализировали изменения в характере 74 человек 18-34 лет в течение 4 месяцев и частоту использования соцсетей, включая Twitter, Facebook, Instagram и Snapchat. Оказалось, излишне активное использование соцсетей приводило к увеличению процента нарциссических черт характера на 25%.



Нарциссизм может включать в себя эксгибиционизм, особые деструктивные убеждения, касающиеся своих прав и использования других в своих нуждах. Примечательно: негативный эффект проявлялся только в отношении людей, выкладывавших изображения. Текстовые сообщение не влияли. Однако по мере усиления нарциссизма люди начинали больше выкладывать и текстовых сообщений.



Все добровольцы, за исключением одного, использовали соцсети. В среднем они делали это около 3 часов в день (использование в рабочих целях не учитывалось). Но некоторые использовали соцсети по 8 часов в день. Более двух третей обращались к соцсетям преимущественно для выкладывания фотографий.

