Прием пищи по ночам или поздно вечером вреден для сердца

Как передает Live Science, время приема пищи напрямую отражается на риске ожирения, диабета, уровне кровяного давления. Было проведено исследование данных более 12700 человек в возрасте от 18 до 76 лет. Данные собирались в течение двух дней, на протяжении которых добровольцы фиксировали то, что ели, а также уровень сахара и кровяного давления.



Оказалось, более 50% человек потребляли 30% калорий и более после 18:00. Они имели повышенный уровень сахара в крови, инсулина, показателя устойчивости к инсулину и кровяного давления по сравнению с добровольцами, потреблявшими менее 30% калорий вечером.



В частности, потребление 30% калорий и более после 18:00 повышало риск развития преддиабета на 19%. А известно, что 70% людей с преддиабетом в итоге могут столкнуться с полноценным диабетом 2-го типа, который является фактором риска болезней сердца. У этих же людей риск гипертонии возрастал на 23%. Выводы были в особенности актуальны для женщин.

