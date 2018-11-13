Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море

НАТО не намерен проводить совместные учения с Украиной в Азовском море, чтобы не провоцировать Россию, сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем", - сказал В.Пристайко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, вхождение военных кораблей в Азовское море на данный момент является проблематичным.



В.Пристайко уточнил, что особый интерес для партнеров Украины представляют суда, которые принадлежат странам-членам НАТО и были задержаны в Азовском море.



"Ни Альянс, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, как нам усилить наши возможности, в частности, строим небольшую военно-морскую базу в Азовском море, усиливаем ракетное и артиллерийское вооружение. Недавно, мы проводили свои собственные учения – ракетные", - рассказал посол.

