Евробляхеры грозят масштабными протестами по всей Украине

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста. Об этом сообщается на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook. Акции протеста запланированы на 20 ноября.



Ранее акцию хотели провести 15 ноября. По данным Аutoconsulting, о переносе протеста решил киевский филиал после консультаций с народными депутатами, лояльными к движению евробляхеров.



Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией с помощью масштабной акции во всех регионах Украины надеются оказать давление на депутатов с целью отмены принятых 8 ноября законов №8487 и 8488. Механизм такой отмены евробляхеры видят через постановление Верховной Рады. Пока свой план протестных акций евробляхеры не озвучивают.



Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах. Так, для больших и дорогих автомобилей поднята базовая ставка для бензиновых двигателей с 50 евро до 100, для дизельных – с 75 до 150 евро. Кроме того, Рада повысила штрафы за нарушение сроков ввоза евроблях.

