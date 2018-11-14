УЕФА протестирует систему видеопомощи на матче сборных Италии и США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет первый тест системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время товарищеского матча между сборными Италии и США.



Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.



Матч между сборными Италии и США состоится 20 ноября в Бельгии.



В сентябре исполнительный комитет УЕФА принял решение использовать VAR в Лиге чемпионов сезона-2019/20, на чемпионате Европы-2020, в Лиге Европы сезона-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций-2021. До введения в эксплуатацию систему протестируют на нескольких специально отобранных матчах.



Cистема видеопомощи арбитрам была применена в матчах чемпионата мира-2018, также она используется во многих национальных чемпионатах.



Отмечается, что тестирование никак не отразится на многоканальном вещании.



