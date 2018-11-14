В МВФ рассказали, что нужно для ускорения экономического роста в Украине

В Международном валютном фонде считают, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.



Об этом в Укринформе во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики «Еurope's Economic Outlook (Fall 2018 and medium-term) and Ukraine's macroeconomic developments» сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.



«Для того, чтобы повысить экономический рост, необходимо снизить номинальные процентные ставки», - сказал Люнгман.



Он пояснил, что высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией. Высокие ставки сдерживают внутреннего инвестора, для которого занимать в банках деньги под такой процент довольно дорого. Вместе с тем, для того чтобы снизить ставки надо побороть инфляцию, Нацбанк в этом направлении делает правильные шаги.



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По его мнению, еще один ключевой момент на пути ускорения экономического роста - это улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверены в том, что к ним будет честное и справедливое отношение.



Также в МВФ подчеркнули, что в Украине и в дальнейшем должны воплощать в жизнь реформы, касающиеся судебной системы и борьбы с коррупцией.



Как сообщал Укринформ, 19 октября Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию относительно введения новой программы кредитования украинской экономики Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте. Объем новой программы составляет 2,8 млрд SDR, что равняется 3,9 млрд долларов США. Соглашение подлежит утверждению менеджментом МВФ, а также одобрению Советом директоров Фонда. Заседание руководства МВФ по этому вопросу планируется провести после принятия в Украине госбюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, а также повышения тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами, отметили в Фонде.

