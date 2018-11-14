В Кривом Роге запустили все котельные

Все пять котельных в г. Кривой Рог в Днепропетровской области заработали. Об этом сообщила пресс-служба АО “Криворожская теплоцентраль” на странице в Facebook, передает УНН.



“Сегодня ночью была запущена последнюю Котельная № 5 АО „Криворожская теплоцентраль“, в которой были ограничены поставки газа. Наконец, проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах”, — говорится в сообщении.



В пресс-службе предприятия отмечают, что поставки газа осуществляется на все объекты АО “Криворожская теплоцентраль”.



“По состоянию на 13 ноября 2018 года все котельные АО ”Криворожская теплоцентраль“ стабильно работают и выходят на номинальный режим”, — отметили в теплокоммунэнерго.



Напомним, полиция из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыла уголовное производство.



Отметим, что срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г.Каменское (Днепропетровская область).

