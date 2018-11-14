Японский боец пообещал отомстить за Макгрегора

Японский боец-вундеркинд Теншин Насукава (4-0 ММА, 27-0 кикбоксинг) пообещал отомстить непобежденному чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру за бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.



Ранее Макгрегор в твиттере высмеял матч Мейвезера (50-0 бокс) против Насукавы, сравнив их с героями комедии «Час пик».



«Привет, мистер Макгрегор. Меня зовут Теншин Насукава. Я не Джеки Чан. Я обещаю отомстить за ваше поражение, так что, пожалуйста, посмотрите мой поединок», — написал Насукава в твиттере.

