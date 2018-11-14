Украинцы назвали наибольшие проблемы в стране

Наибольшими проблемами для Украины ее граждане считают войну, коррупцию, безработицу, а также низкий уровень зарплат и пенсий, свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг". Согласно представленным на пресс-конференции во вторник в Киеве данным опроса, наиболее важными проблемами для страны респонденты считают войну на востоке (66%), взяточничество и коррупцию (43%), отсутствие работы (30%), низкий уровень зарплат и пенсий (30%), повышение тарифов (27%).



Также опрошенных социологами украинцев беспокоит повышение цен на основные продукты (17%), недостаточный уровень соцзащиты (14%), невозможность получить качественное медобслуживание (14%), рост преступности (10%), плохие условия для создания и развития собственного бизнеса (8%).



На персональном уровне наиболее значимыми проблемами украинцы называют повышение тарифов на коммунальные услуги (59%), низкий уровень зарплаты или пенсии (52%), повышение цен на основные товары (42%).



Среди приоритетных направлений реформ респонденты выделили экономические (63%), социального сектора (43%), антикоррупционные (37%).



Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведён с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 1%.

