Нефть подешевела ниже 69 долларов за баррель

Нефть подешевела ниже 69 долларов за баррель

Цены на эталонные марки нефти ускорили падение на торгах во вторник, 13 ноября.

Так, по состоянию на 12:00 цена североморской марки Brent находилась на уровне 68,71 доллара за баррель. Это на 3,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 10 апреля этого года.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,41 (0,69%) – до $58,67 за баррель.

Отметим, цены на нефть снижаются после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.

Следующие переговоры пройдут в Вене 5-7 декабря, когда страны ОПЕК+ должны будут подписать новое соглашение о бессрочном сотрудничестве с января 2019 года.