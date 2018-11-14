Нефть подешевела ниже 69 долларов за баррель

Цены на эталонные марки нефти ускорили падение на торгах во вторник, 13 ноября.



Так, по состоянию на 12:00 цена североморской марки Brent находилась на уровне 68,71 доллара за баррель. Это на 3,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 10 апреля этого года.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,41 (0,69%) – до $58,67 за баррель.



Отметим, цены на нефть снижаются после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.



Следующие переговоры пройдут в Вене 5-7 декабря, когда страны ОПЕК+ должны будут подписать новое соглашение о бессрочном сотрудничестве с января 2019 года.

