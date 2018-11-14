В Киеве цена на тепло не вырастет до конца года

Киевтеплоэнерго решило не менять до конца года тарифы на производство тепловой энергии для населения и религиозных организаций. Об этом сообщается на сайте предприятия.



Учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, КП Киевтеплоэнерго приняло решение, что до конца 2018 года данные тарифы меняться не будут", - говорится в сообщении.



В коммунальном предприятии также отметили, что после повышения цены на газ 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.



"В соответствии с Постановлением №867 Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, действует единая цена на газ для всех категорий потребителей - 6235,51 за 1000 куб. Напомним, что ранее она отличалась: для населения - 4942 грн за 1000 куб., Для религиозных организаций - 2471 грн за 1000 куб", - напомнили в КП.

