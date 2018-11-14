Смена векторов – беда гарантов

Вот, собственно, и все: даже лидер Радикальной партии Олег Ляшко одним местом, которое является отличным символом и порталом нашего движения в Европу, почувствовал, что в Украине таки наступают холода. И что многим украинцам холодно. И что в борьбе за тепло для них можно отлично разогреть и собственный политический рейтинг. Не знаю, утеплился ли благоразумно Олег термобельем, но он горячо и страстно потребовал от президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана: «Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры. Дайте людям тепло или уходите!».



То есть, кажется, даже Ляшко понял причину происходящего, осмелел на фоне всеобщего похолодания и взвыл: «Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности». Даже, как говорится, Ляшко, понял суть…



Ранее этим отлично пробавлялась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая сейчас просто затаилась и ждет, когда появятся новые платежки за ноябрь, где в гривневых цифрах и будет точно указана «любовь власти к нации». Вот тогда «Наша Кыця» и грянет. Настоящим неистовством негодования, в котором четко и проступит главное требование к гаранту нации: «Кресло отдай!».



Потом четко просекли тему те, кто гордо именуют себя «Оппозиционным блоком» и пока не заняты определением кандидата в президенты, а готовят почву для этого. Один из спикеров «Оппоблока» и депутат Рады Александр Вилкул четко указывал: разрешение правительства «Нафтогазу» отключать газ у должников за коммунальные услуги равносильно «лицензии на убийство». Потому что, по словам Вилкула, многие украинцы накопили долги из-за своей неплатежеспособности, а не потому, что не хотят платить. Людям нечем рассчитываться, и они пока еще тупо рассчитывают на власть.



И в том, что именно гарант нации станет главным объектом критики и будет обвинен в невероятном понижении уровня жизни в стране, уже не сомневается никто. Во-первых, потому что выборы президентские стремительно приближаются. Во-вторых, у гаранта не получилось канализировать и перенаправить ответственность за экономические «нэгаразды» с себя на правительство и премьера Вову Гройсмана. В-третьих, – и это немаловажно! – не сработали идеологические и мировоззренческие постулаты, предложенные гарантом нации в качестве векторов борьбы за власть.



Случилась естественная смена векторов. Гарант дал свою триаду, а нация ответила ему своей – вместо армии мир в Донбассе любой ценой. Вместо мовы и веры – улучшение экономического состояния, повышение жизненного уровня и даже, вы не поверите, возвращение нормального сотрудничества с соседями, в первую очередь с Россией и странами СНГ, а также возврат к нейтральному статусу

Одно дело – вести переговоры с полевым командиром, воевавшим с оружием в руках, и другое – договариваться с человеком, легитимным в своем регионе, прошедшим демократическую процедуру выборов и избранным на них. Не видеть этого – это уходить от реальности и прятать голову, извините, в задницу страусу, засунувшему голову в песок…

С двумя первыми причинами все ясно: в стране, где за порядок не хочет отвечать никто, главным ответственным всегда становится первое лицо. Особенно когда нужен виноватый, а у президента выборы на носу и его можно чихвостить в хвост и в гриву в рамках электоральной кампании. Но и сам гарант сплоховал насчет определения и смысла борьбы. С подачи своих советников, политтехнологов и имиджмейкеров он предложил нации свою триаду – «армия, мова, вера». Дескать, армией защитим страну от агрессора, а душу нации укрепим знанием мовы и томосом, который изгонит из Украины еще и духовную пятую колонну Кремля в лице Украинской Православной Церкви, находящейся в каноническом единении с Московским Патриархатом (УПЦ МП). «Вам тут нечего делать. Убирайтесь в свою Москву!», – вслед за самыми «отмороженными» неонацистами вскричал гарант «московским попам», надеясь опереться на тотальное одобрение нации, которое ему гарантировали тупые политтехнологи. А нация потребовала для разогрева газ и тепло в квартиры…Это прокол однозначно. Случилась естественная смена векторов. Гарант дал свою триаду, а нация ответила ему своей – вместо армии мир в Донбассе любой ценой. Вместо мовы и веры – улучшение экономического состояния, повышение жизненного уровня и даже, вы не поверите, возвращение нормального сотрудничества с соседями, в первую очередь с Россией и странами СНГ, а также возврат к нейтральному статусу и торможение, а то и отказ от форсированного курса на вступление в НАТО. Гарант как-то, получается, не понял ситуацию и спутал общение с патриотами, которым все равно, что будет со страной, если им будут платить за «любов до нэнькы» внешние кураторы, с реальными запросами простых людей, которых задрали и война, и нищета. Особенно на фоне того, что те, кто правят нацией, очень неплохо живут и даже наращивают свое богатство совсем не по-детски…Причем даже верный Госстат Украины, который еще летом успокаивал гаранта, что падение на дно состоялось и началось медленное всплытие (за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,6%, в снабжении электроэнергией, газом и кондиционированным воздухом – 2,2%), теперь тоже приуныл. По его данным, объемы промышленного производства в сентябре текущего года снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. И по итогам августа 2018-го Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. То есть кирдык вкупе с белым северным пушным зверьком опять на пороге нации…И не успел гарант нации вслед за своим премьером Гройсманом, протеже и, похоже, предателем одновременно, признать, что повышение тарифов на газ для населения, влекущее рост стоимости всего пакета ЖКХ, – это спасение страны от дефолта, «накарканного» МВФ, как все и свершилось. «Нафтогаз» и его структуры начали отключать от газа и, следовательно, тепла и горячей воды целые города: Кривой Рог, Смела, Северодонецк, Славутич и т. д. А это люди, много людей: в одном Кривом Роге – 630 тысяч, в Смеле – 70 тысяч…И вот уже в Кривом Роге запылали автопокрышки. Как на каком-нибудь заправском майдане, а что там высказывают в адрес гаранта нации с его томосом, и говорить не приходится. Если перевести эти проклятия по смыслу, то любой томос завянет…Стихийная смена векторов случилась и в неподконтрольных Киеву регионах непризнанных ДНР и ЛНР. Там 11 ноября прошли выборы местных лидеров. Выборы эти изначально признали незаконными все: от США с Канадой до НАТО, ЕС и ОБСЕ. Однако есть в этом деле другое «но». ДНР и ЛНР, сегодня объявленные «сепаратистами» и даже «террористами», как потенциальные участники переговоров о своей судьбе позаботились о легитимности своих представителей на таких переговорах. И я говорю не о том, что с Денисом Пушилиным от ДНР или Леонидом Пасечником за стол переговоров сядут уже завтра. Но во всем мире и с сепаратистами и с террористами либо борются и побеждают их вооруженно, силой, либо, в конце концов, ради мира в регионе садятся с ними за переговоры. И одно дело – вести переговоры с полевым командиром, воевавшим с оружием в руках, и другое – договариваться с человеком, легитимным в своем регионе, прошедшим демократическую процедуру выборов и избранным на них. Не видеть этого – это уходить от реальности и прятать голову, извините, в задницу страусу, засунувшему голову в песок…Происшедшее в ДНР и ЛНР – это тоже своеобразное приглашение к миру и основа для переговоров о сохранении территориальной целостности Украины. С точки зрения непризнанных, но реальных властей этих регионов, тоже не признанных и тоже реальных. Или Киев уже отказался от ЛДНР и от людей, которых он считает гражданами Украины? Так нет же. И это притом, что я сейчас даже не анализирую реакцию на выборы в ЛДНР и возможное поведение после них Запада и России, которое тоже как минимум двойственно: одной рукой помогать, другой – не признавать их официально. Это – как сидение одним пуканом на двух стульях, чьи ножки уже разъезжаются, и слышен подозрительный треск……Многие наблюдательные в Украине предполагают, что вымораживание городов носит под собой и политический подтекст. Дескать, власть морозит тех, кого не хочет видеть у руля в этих городах. В Кривом Роге – мэра Юрия Вилкула, отца упомянутого выше видного «оппоблоковца» Александра. В Смеле – местного горголову Алексея Цыбко, которого «правосеки» и патриоты хотели на вилах вынести из мэрского кресла еще два года назад за то, что он – «вечно вчерашний сторонник кровавой панды» и не давал им воровать. Вот и вызывают кризисы местного значения, чтобы отомстить и избавиться……Что же, такое вполне может быть. В этой власти всех регионов во многих случаях наличие элементарного ума, не говоря уже о стратегическом мышлении, замечается в последнюю очередь. Если вообще замечается. Но по-любому власть, кажется, прозевала момент и предложила стране и нации не те векторы. А векторы же не зря обозначаются стрелочками с заостренными концами. Вот о них и можно сильно оцарапать и штанцы от Бриони, и значительно ниже. Если зевать и дальше, а не решать насущные проблемы, если есть еще чем решать…