Смена векторов – беда гарантов
Вот, собственно, и все: даже лидер Радикальной партии Олег Ляшко одним местом, которое является отличным символом и порталом нашего движения в Европу, почувствовал, что в Украине таки наступают холода. И что многим украинцам холодно. И что в борьбе за тепло для них можно отлично разогреть и собственный политический рейтинг. Не знаю, утеплился ли благоразумно Олег термобельем, но он горячо и страстно потребовал от президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана: «Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры. Дайте людям тепло или уходите!».
То есть, кажется, даже Ляшко понял причину происходящего, осмелел на фоне всеобщего похолодания и взвыл: «Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности». Даже, как говорится, Ляшко, понял суть…
Ранее этим отлично пробавлялась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая сейчас просто затаилась и ждет, когда появятся новые платежки за ноябрь, где в гривневых цифрах и будет точно указана «любовь власти к нации». Вот тогда «Наша Кыця» и грянет. Настоящим неистовством негодования, в котором четко и проступит главное требование к гаранту нации: «Кресло отдай!».
Потом четко просекли тему те, кто гордо именуют себя «Оппозиционным блоком» и пока не заняты определением кандидата в президенты, а готовят почву для этого. Один из спикеров «Оппоблока» и депутат Рады Александр Вилкул четко указывал: разрешение правительства «Нафтогазу» отключать газ у должников за коммунальные услуги равносильно «лицензии на убийство». Потому что, по словам Вилкула, многие украинцы накопили долги из-за своей неплатежеспособности, а не потому, что не хотят платить. Людям нечем рассчитываться, и они пока еще тупо рассчитывают на власть.
И в том, что именно гарант нации станет главным объектом критики и будет обвинен в невероятном понижении уровня жизни в стране, уже не сомневается никто. Во-первых, потому что выборы президентские стремительно приближаются. Во-вторых, у гаранта не получилось канализировать и перенаправить ответственность за экономические «нэгаразды» с себя на правительство и премьера Вову Гройсмана. В-третьих, – и это немаловажно! – не сработали идеологические и мировоззренческие постулаты, предложенные гарантом нации в качестве векторов борьбы за власть.
Случилась естественная смена векторов. Гарант дал свою триаду, а нация ответила ему своей – вместо армии мир в Донбассе любой ценой. Вместо мовы и веры – улучшение экономического состояния, повышение жизненного уровня и даже, вы не поверите, возвращение нормального сотрудничества с соседями, в первую очередь с Россией и странами СНГ, а также возврат к нейтральному статусу
С двумя первыми причинами все ясно: в стране, где за порядок не хочет отвечать никто, главным ответственным всегда становится первое лицо. Особенно когда нужен виноватый, а у президента выборы на носу и его можно чихвостить в хвост и в гриву в рамках электоральной кампании. Но и сам гарант сплоховал насчет определения и смысла борьбы. С подачи своих советников, политтехнологов и имиджмейкеров он предложил нации свою триаду – «армия, мова, вера». Дескать, армией защитим страну от агрессора, а душу нации укрепим знанием мовы и томосом, который изгонит из Украины еще и духовную пятую колонну Кремля в лице Украинской Православной Церкви, находящейся в каноническом единении с Московским Патриархатом (УПЦ МП). «Вам тут нечего делать. Убирайтесь в свою Москву!», – вслед за самыми «отмороженными» неонацистами вскричал гарант «московским попам», надеясь опереться на тотальное одобрение нации, которое ему гарантировали тупые политтехнологи. А нация потребовала для разогрева газ и тепло в квартиры…
Это прокол однозначно. Случилась естественная смена векторов. Гарант дал свою триаду, а нация ответила ему своей – вместо армии мир в Донбассе любой ценой. Вместо мовы и веры – улучшение экономического состояния, повышение жизненного уровня и даже, вы не поверите, возвращение нормального сотрудничества с соседями, в первую очередь с Россией и странами СНГ, а также возврат к нейтральному статусу и торможение, а то и отказ от форсированного курса на вступление в НАТО. Гарант как-то, получается, не понял ситуацию и спутал общение с патриотами, которым все равно, что будет со страной, если им будут платить за «любов до нэнькы» внешние кураторы, с реальными запросами простых людей, которых задрали и война, и нищета. Особенно на фоне того, что те, кто правят нацией, очень неплохо живут и даже наращивают свое богатство совсем не по-детски…
Причем даже верный Госстат Украины, который еще летом успокаивал гаранта, что падение на дно состоялось и началось медленное всплытие (за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2%, в перерабатывающей промышленности – 1,6%, в снабжении электроэнергией, газом и кондиционированным воздухом – 2,2%), теперь тоже приуныл. По его данным, объемы промышленного производства в сентябре текущего года снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. И по итогам августа 2018-го Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. То есть кирдык вкупе с белым северным пушным зверьком опять на пороге нации…
И не успел гарант нации вслед за своим премьером Гройсманом, протеже и, похоже, предателем одновременно, признать, что повышение тарифов на газ для населения, влекущее рост стоимости всего пакета ЖКХ, – это спасение страны от дефолта, «накарканного» МВФ, как все и свершилось. «Нафтогаз» и его структуры начали отключать от газа и, следовательно, тепла и горячей воды целые города: Кривой Рог, Смела, Северодонецк, Славутич и т. д. А это люди, много людей: в одном Кривом Роге – 630 тысяч, в Смеле – 70 тысяч…
Одно дело – вести переговоры с полевым командиром, воевавшим с оружием в руках, и другое – договариваться с человеком, легитимным в своем регионе, прошедшим демократическую процедуру выборов и избранным на них. Не видеть этого – это уходить от реальности и прятать голову, извините, в задницу страусу, засунувшему голову в песок…
И вот уже в Кривом Роге запылали автопокрышки. Как на каком-нибудь заправском майдане, а что там высказывают в адрес гаранта нации с его томосом, и говорить не приходится. Если перевести эти проклятия по смыслу, то любой томос завянет…
Стихийная смена векторов случилась и в неподконтрольных Киеву регионах непризнанных ДНР и ЛНР. Там 11 ноября прошли выборы местных лидеров. Выборы эти изначально признали незаконными все: от США с Канадой до НАТО, ЕС и ОБСЕ. Однако есть в этом деле другое «но». ДНР и ЛНР, сегодня объявленные «сепаратистами» и даже «террористами», как потенциальные участники переговоров о своей судьбе позаботились о легитимности своих представителей на таких переговорах. И я говорю не о том, что с Денисом Пушилиным от ДНР или Леонидом Пасечником за стол переговоров сядут уже завтра. Но во всем мире и с сепаратистами и с террористами либо борются и побеждают их вооруженно, силой, либо, в конце концов, ради мира в регионе садятся с ними за переговоры. И одно дело – вести переговоры с полевым командиром, воевавшим с оружием в руках, и другое – договариваться с человеком, легитимным в своем регионе, прошедшим демократическую процедуру выборов и избранным на них. Не видеть этого – это уходить от реальности и прятать голову, извините, в задницу страусу, засунувшему голову в песок…
Происшедшее в ДНР и ЛНР – это тоже своеобразное приглашение к миру и основа для переговоров о сохранении территориальной целостности Украины. С точки зрения непризнанных, но реальных властей этих регионов, тоже не признанных и тоже реальных. Или Киев уже отказался от ЛДНР и от людей, которых он считает гражданами Украины? Так нет же. И это притом, что я сейчас даже не анализирую реакцию на выборы в ЛДНР и возможное поведение после них Запада и России, которое тоже как минимум двойственно: одной рукой помогать, другой – не признавать их официально. Это – как сидение одним пуканом на двух стульях, чьи ножки уже разъезжаются, и слышен подозрительный треск…
…Многие наблюдательные в Украине предполагают, что вымораживание городов носит под собой и политический подтекст. Дескать, власть морозит тех, кого не хочет видеть у руля в этих городах. В Кривом Роге – мэра Юрия Вилкула, отца упомянутого выше видного «оппоблоковца» Александра. В Смеле – местного горголову Алексея Цыбко, которого «правосеки» и патриоты хотели на вилах вынести из мэрского кресла еще два года назад за то, что он – «вечно вчерашний сторонник кровавой панды» и не давал им воровать. Вот и вызывают кризисы местного значения, чтобы отомстить и избавиться…
…Что же, такое вполне может быть. В этой власти всех регионов во многих случаях наличие элементарного ума, не говоря уже о стратегическом мышлении, замечается в последнюю очередь. Если вообще замечается. Но по-любому власть, кажется, прозевала момент и предложила стране и нации не те векторы. А векторы же не зря обозначаются стрелочками с заостренными концами. Вот о них и можно сильно оцарапать и штанцы от Бриони, и значительно ниже. Если зевать и дальше, а не решать насущные проблемы, если есть еще чем решать…