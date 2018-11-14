МВФ: повышение цены на газ повлияет на инфляцию

После повышения цен на газ для населения в Украине ожидается небольшой рост инфляции. Об этом сказал сегодня во время презентации экономического обзора Europe's Economic Outlook постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент УНН.



"Что касается экономики, это будет временный рост инфляции. Я думаю, влияние на инфляцию составит около 0,5%", - сказал Люнгман, отвечая на вопрос журналиста о прогнозах МВФ о влиянии повышения цен на газ, беря во внимание то, что, по прогнозу правительства, цены на отопление вырастут на 10-15%.



По его оценкам, учитывая то, что в Украине действует программа предоставления субсидий на коммунальные услуги, которая смягчает влияние повышения тарифов на газ на стоимость отопления для населению, не будет значительного влияния на потребление.



"Общее макроэкономическое влияние (повышения тарифов на газ - ред.) должно быть очень ограниченным", - заявил он.

