Рейтинг Яценюка упал до 0,5% - КМИС

По результатам опроса респондентов по отношению к вероятным кандидатам на предстоящих президентских выборах, экс-премьер Арсений Яценюк имеет рейтинг в 0,5%.



Об этом заявили социологи на основании общего большого исследования КМИС, Центра Разумкова и группы Рейтинг, в ходе которого было опрошено 10 тыс респондентов.



При этом Яценюк имеет минимальную поддержку в только в трех из восьми регионов, где проводился опрос.



В частности, это Галичина, север и юг Украины.



При этом у экс-премьера один из самых высоких антирейтингов. На вопрос социологов "За кого из предложенных кандидатов вы не проголосовали ни при каких обстоятельства?", Яценюк занял вторую позицию вслед за Петром Порошенко. Показатель Яценюка составил 27,6% среди тех избирателей, которые твердо решили идти на выборы.

