Американская компания хочет выращивать каннабис в Украине

Компания C21 Investments Inc. (США) заявила, что находится в процессе подачи Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками заявки на получение лицензии для выращивания конопли и каннабиса в Украине.



Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.



При этом C21 Investments отмечает, что ей уже была предоставлена ​​лицензия Гослекарств на импорт каннабидиол-сырья (используется в медицине), экстрактов и концентратов, а также на обработку каннабидиола, оптовую продажу готовой продукции и реэкспорт концентратов КБР в Европу.



"Мы в C21 рады получить первую лицензию в Украине и расширить ее на Европу", - сказано в нем.



Согласно сообщению, C21 Investments открыла представительство в Киеве - ООО "С21 Инвестмент Украина" - для контроля за деятельностью и реализации других возможностей развития бизнеса в Европе.



По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, компания "С21 Инвестмент Украина" зарегистрирована 18 октября, основателем является компания Golden World Entertainment Ltd. (Канада), уставный капитал составляет 27,91 млн гривен.



Отмечается, что каннабидиольные экстракты и продукты с минимальным содержанием психоактивного компонента являются законными во многих странах Европейского Союза.



По информации на сайте компании, C21 Investments является вертикально интегрированной компанией, которая занимается выращиванием, обработкой и реализацией продукции из каннабиса в США.

