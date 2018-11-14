Глава МИД Великобритании сообщил о 5% нерешенных тем на переговорах по Brexit

Сделка по условиям выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), готова на 95%, однако остающиеся 5% тем настолько сложны, что сказать, когда они могут быть согласованы, на данный момент невозможно. Об этом заявил во вторник агентству Reuters глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.



"Я думаю, что обе стороны вдохновлены тем, что так много уже согласовано. Цифра в 95% уже называлась и она, возможно, точная", - сказал глава Форин оффиса. В то же время, по его словам, "5% - это сложно, так что мы не знаем, когда мы сможем завершить эти переговоры". "Я продолжаю быть уверенным в том, что соглашение возможно, однако сейчас мы вступили в критически важный этап", - добавил Хант.



В свою очередь глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си согласился, что сложно сказать, когда именно Лондон и Брюссель придут к соглашению. В то же время он заявил, что настроен оптимистично, и не исключил, что соглашение может быть достигнуто очень скоро.



"Мы практически подошли вплотную [к заключению сделки]", - сказал он. Отвечая на вопрос, вероятно ли объявление об успешном завершении переговоров в ближайшие сутки-двое, Лидингтон сообщил: "Это все еще возможно, но не все еще решено. Я испытываю осторожный оптимизм".



В последние дни ряд СМИ как в Великобритании, так и на континенте опубликовали серию материалов со ссылками на источники, в которых сообщалось о том, что соглашение между Брюсселем и Лондоном уже достигнуто. Основной проблемой на этих переговорах сейчас остается вопрос о таможенном режиме на границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.



Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 году в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и британские законодатели. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

