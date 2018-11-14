Эмбер Херд призналась, чего ей стоил развод с Деппом

Американская актриса Эмбер Херд, которая полтора года находилась в браке с Джонни Деппом, рассказала о последствиях развода. По словам знаменитости, у нее произошло посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом пишет The Times.



Херд также отметила, что из-за диагноза очень странно отреагировала, просматривая трансляцию судебного процесса над кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано, обвиненным профессором клинической психологии Кристин Блез Форд в изнасиловании.



"Травма проявляется странным образом даже для меня самой. Например, в какой-то момент я вдруг поняла, что сижу на полу и рыдаю, глядя на то, что разворачивается в прямом эфире Fox или CNN (о суде - ред.)", - отметила актриса.

