Трампу не понравилась идея Макрона создать европейскую армию

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике предложение французского коллеги Эмманюэля Марона о создании европейской армии. "Эмманюэль Макрон предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Однако это была Германия (нападающей страной) в Первой и Второй мировых войнах. И чем это обернулось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, прежде, чем туда пришли США. Платите за НАТО или нет!" - написал он на своей странице в Twitter.



6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. "Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию. На фоне (действий - ИФ) России, которая у наших границ и которая показала, что может угрожать, (...) нам нужна Европа, которая может защищаться сама и не зависеть только от США", - сказал французский лидер в интервью радиостанции "Эроп-1". Он добавил, что "авторитарные державы вновь возникают и перевооружаются на рубежах Европы".



В свою очередь Д.Трамп ответил на это заявлением о том, что он находит "очень оскорбительными" слова Э.Макрона о создании собственной европейской армии, в то время как Европе сначала следовало бы оплачивать свою долю расходов в НАТО, которые в значительной степени финансируются Соединенными Штатами.



Во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в Риме и Париже сообщила, что созданное под эгидой Франции новое оборонительное объединение десяти европейских стран было официально запущено 7 ноября в ходе парижской встречи глав оборонных ведомств стран-участниц. Членами нового "военного клуба" стали Франция, Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Голландия, Испания, Португалия и Финляндия. Какой-либо конкретной программы действий государства нового военного блока пока не утвердили, но уже договорились провести следующий сбор в 2019 году в Гааге, сообщили изданию в министерстве иностранных дел Франции.



Между тем президент РФ Владимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира.



"Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал. Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов (Франции) Жак Ширак. Но и до него были эти идеи. (...) Это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией. (...) Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности ", - сказал В.Путин 11 ноября в интервью RT Франсе.



Европейские СМИ напоминают, что идея создании единой европейской армии существует уже долгие годы.



При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что не против такой инициативы. Однако он отмечал, что такие силы должны дополнять действия НАТО, а не дублировать их. Генсек альянса также говорил о том, что "европейцам следует самим решать, каким образом им следует организовать сотрудничество в сфере обороны и безопасности".

