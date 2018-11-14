СМИ узнали, когда гибкий смартфон Samsung выйдет на рынок
Компания Samsung Electronics Co. выпустит на рынок новый смартфон Galaxy F с гибким экраном Infinity Flex Display в марте 2019 года.
Об этом сообщает Apple Insider.
"Первый смартфон Samsung С недавно продемонстрированным гибким дисплеем будет выпущен в марте и согласно сообщениям выйдет вместе с новым флагманским смартфоном Samsung Galaxy S10 с поддержкой технологии 5G", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, стоимость гибкого Galaxy F будет составлять $1770. Samsung рассчитывает поставить на рынок не менее миллиона гибких смартфонов.
Как сообщалось раньше, южнокорейская компания Samsung 8 ноября представила смартфон с гибким экраном и призвала разработчиков операционной системы Android разрабатывать приложения к новому аппарату.
На презентации нового смартфона в Калифорнии старший вице-президент по маркетингу мобильных продуктов Samsung Джастин Денисон показал прототип устройству, диагональ которого в развернутом виде достигает 18,5 см.
1 ноября малоизвестная компания Royole Corporation, которая расположена в Калифорнии, опередила Samsung и первой представила смартфон с гибким экраном.