СМИ узнали, когда гибкий смартфон Samsung выйдет на рынок

Компания Samsung Electronics Co. выпустит на рынок новый смартфон Galaxy F с гибким экраном Infinity Flex Display в марте 2019 года.



Об этом сообщает Apple Insider.



"Первый смартфон Samsung С недавно продемонстрированным гибким дисплеем будет выпущен в марте и согласно сообщениям выйдет вместе с новым флагманским смартфоном Samsung Galaxy S10 с поддержкой технологии 5G", - говорится в сообщении.



По предварительным данным, стоимость гибкого Galaxy F будет составлять $1770. Samsung рассчитывает поставить на рынок не менее миллиона гибких смартфонов.



Как сообщалось раньше, южнокорейская компания Samsung 8 ноября представила смартфон с гибким экраном и призвала разработчиков операционной системы Android разрабатывать приложения к новому аппарату.



На презентации нового смартфона в Калифорнии старший вице-президент по маркетингу мобильных продуктов Samsung Джастин Денисон показал прототип устройству, диагональ которого в развернутом виде достигает 18,5 см.



1 ноября малоизвестная компания Royole Corporation, которая расположена в Калифорнии, опередила Samsung и первой представила смартфон с гибким экраном.

