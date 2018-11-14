В центре Киева девушка разрисовала и порубила топором Porsche

В Киеве возле Центральной синагоги им. Бродского женщина разрисовала автомобиль Porsche boxster, после чего накинулась на него с топором.

Видео инцидента опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook певица Тоня Матвиенко.Девушка написала краской на автомобиле большими буквами "сволочь".В комментарии пользователи соцсети предполагают, что девушка за что-то решила помститься собственнику авто, а также задаются вопросом, нормально ли, когда в белый день на глазах толпы портят чужое имущество, а толпа на телефон снимает."У нас полиция через одну минуту и не приедет, может, кто и вызвал, а они правильно делают, что фиксируют правонарушение", - отмечают в комментариях.