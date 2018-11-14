На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн – ЦИК

В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборы президента Украины весной следующего года 2,35 млрд грн, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.



"Общее количество средств, предусмотренных на данный момент в госбюджете на 2019 год, что касается выборов президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн", - рассказал Е.Радченко во вторник во время пресс-конференции в Киеве.



Президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.

