Завтра на северо-запад Украины придет дождь с мокрым снегом

В ближайшие сутки 14 ноября атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы, принесет ухудшение погоды в северо-западную половину Украины, сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории страны в поле повышенного давления сохранится погода без существенных осадков; температурный фон кардинально не изменится.



В западных областях ожидаются дожди, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях днем снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.



На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западной части страны на северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.



Температура ночью 1-7° мороза, в Сумской области до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны 2-6° тепла; в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье до 14°.



В Киеве 14 ноября ночью без осадков, днём снег с дождём, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7° в 2010 году, самая низкая ночью -14,1° в 1908 году.



В Украине 15 ноября ночью в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, днем на Прикарпатье, в Крыму и местами в Приазовье прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/ с, в южных, восточных регионах и Днепропетровской области местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных областях и Крыму ночью 0-4° тепла, днем 4-9°; на остальной территории в течение суток от 3° мороза до 3° тепла (в восточных областях ночью 3-8° мороза).



В Киеве 15 ноября ночью ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 0-2° тепла.

