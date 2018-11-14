Анатолий Гриценко: как получить о политике максимум информации

На данный момент главным вопросом является, кто будет будущим президентом. Осталось всего несколько месяцев, которые пролетят очень быстро. На своем сайте глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, являясь кандидатом в президенты Украины, четко объясняет свою позицию по всем важным и основным вопросам, относящимся к будущему развитию и укреплению государственности нашей страны. Насколько эти слова являются правдой? Человек харизматичный и волевой. Этого никто не отнимет, а в других качествах попробуем разобраться. Подробная информация о политике есть еще на сайте https://grytsenko.net/ua/.



Якобы «независимые» журналисты говорят, что кроме собственности Анатолия Гриценко в Конча-Заспе, он имеет 4 квартиры в центре Киева, оформленные на жену Гриценко Юлию Мостовую.



Эти расследования представителями прессы вызвали немалый резонанс в СМИ. Многие оправданно считают, что найденная недвижимость бросает тень как на кандидата в президенты Украины. Анатолий Гриценко долгое время занимал правительственные должности, что предполагает определенные привилегии высокий уровень достатка. Было бы странно и непонятно, если все было бы совсем наоборот. Источник https://grytsenko.net/ru/articles/criminal/ тоже предоставляет по этому поводу подробную информацию



Проводя расследование, журналисты обнаружили на «Большой дамбе» (самая дорогая часть Конча-Заспы) поместье, куда ездит на отдых глава партии. Участок Гриценко захватывает часть берега Днепра и выходит к сосновому лесу. Согласно законодательству Украины, нельзя застраивать береговую полосу шириной в 50 метров, то есть идет прямое нарушение законов Украины. На все обвинения о поместье в Конча-Заспе кандидат в президенты говорит, что это просто дача. Здесь есть подробная информация об этом https://grytsenko.net/ru/.



Стоит отметить, что Анатолій Гриценко является профессиональным военнослужащим с более чем 25-летним стажем армейской карьеры. Он проходил службу непосредственно в военных частях, потом занимался преподаванием в военном ВУЗе, а затем в Министерстве Обороны был руководителем Управления проблем военной безопасности и военного строительства Научно-исследовательского центра генерального штаба Вооруженных сил Украины. Он является высокообразованным человеком, автором более сотни научных работ, опубликованных во многих странах.



Конечно, разбираться в этих ситуациях будут правоохранительные органы, а поскольку до выборов остается всего несколько месяцев, данные вопросы будут подниматься на общественное порицание без разбора тонкостей вопроса.



Как уже было сказано, Гриценко успел поработать при трех разных правительствах и всегда был необходим, как ценный и компетентный организатор во многих (не только военных и научных) делах. Нахождение новых решений, подходящих для разных сторон, и нейтрализация противоречий являются, несомненно, его положительными качествами.



Многие лично ему приписывают разработку проекта о вступлении Украины в НАТО. О сроках вступления в альянс можно долго спорить, но, бесспорно, это является важным шагом в развитии военной инфраструктуры Украины.

