При пожаре в порту Савоны сгорели сотни автомобилей Maserati

Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены при пожаре в порту итальянского города Савона, который возник ранним утром 30 октября. Уничтоженные огнем машины предназначались для экспорта в страны Ближнего востока, сообщает The Local.



Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за шторма. Потоки воды минувшей ночью затопили стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей машин и пожару, который был потушен только во вторник утром.



Кроме люксовых машин в огне, согласно сообщениям местной пожарной службы, также погибли 150 "обычных" машин и грузовиков.



Этот пожар стал вторым для порта Савоны за неделю недели – 23 октября полностью выгорело здание управления порта.



