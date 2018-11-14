При пожаре в порту Савоны сгорели сотни автомобилей Maserati
Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены при пожаре в порту итальянского города Савона, который возник ранним утром 30 октября. Уничтоженные огнем машины предназначались для экспорта в страны Ближнего востока, сообщает The Local.
Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за шторма. Потоки воды минувшей ночью затопили стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей машин и пожару, который был потушен только во вторник утром.
Кроме люксовых машин в огне, согласно сообщениям местной пожарной службы, также погибли 150 "обычных" машин и грузовиков.
Этот пожар стал вторым для порта Савоны за неделю недели – 23 октября полностью выгорело здание управления порта.
#Savona #30ott 10:00, da questa notte squadre dei #vigilidelfuoco sono impegnate nello spegnimento dell’#incendio di oltre 150 autovetture presso l’autoparco portuale: operazioni di bonifica in atto #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/KZNbmoSbnS— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 30 октября 2018 г.