Особая версия гриппа может принести неожиданные осложнения

В этом году на территорию России придут вирусы гриппа с измененным составом. То есть россиян ожидают новые штаммы вирусов, предупреждает главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Валерий Шевченко. К примеру, в Алтайском крае останется прошлогодний вирус А(H1N1)pdm/Мичиган, однако он немного изменится, передает "Amic.RU". Как результат, возможны новые осложнения, среди которых пневмония.



"Это не новый вирус, а просто несколько изменен и несет в себе риски осложнений. Впрочем, любой вариант вируса гриппа довольно опасен: ведь мы предполагаем одно, а ситуация может пойти по разному сценарию", - говорит Шевченко. Что касается пневмонии, то сейчас ее умеют лечить, однако успех терапии зависит от своевременности обращения к врачам. При тяжелом развитии пневмонии антимикробная терапия должна быть начата не позже чем через 4 часа с начала заболевания, при обычном развитии - не позже чем через 12 часов. Пневмония грозит дыхательной недостаточностью (появляется в первые часы возникновения гриппа, которая за 4 часа лишает легкие функции дыхания, и человек погибает).



Среди осложнений гриппа также значится генерализация микробного процесса, которая может привести к печеночной, почечной, сердечной недостаточности или инфекционно-токсическому шоку. Правда, как правило, за этим осложнением стоит не вирус гриппа, а пневмококк, способный "присоединяться" к вирусной инфекции.

