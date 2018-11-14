«Параллельная Госавиаслужба» в Чернигове контролирует и обслуживает «теневую авиацию» – расследование СМИ

Для перевалки «серых» грузов через границу с Республикой Беларусь используются воздушные средства частной «Черниговской высшей авиационной школы», арендующей ангары и полосы в аэропорту Чернигов-1.

Об этом, как, как пишут «Комментарии», идет речь в материале-расследовании аналитика Романа Доли «Три «кита» Госавиаслужбы: летающие «гробы», контрабанда и авиауслуги режиму Асада».

Как отмечает автор расследования, «серые» грузы из Украины переправляются с использованием, в том числе, легких самолетов Cessna 172 и PiperPA-34 Seneca. По данным источника в силовых структурах, «авиакурьеры» порой делают по 2-3 рейса за ночь. Потом уже уставших «перевозчиков» латают под чутким руководством Сергея Бильчука (младшего брата главы Госавиаслужбы Украины Александра Бильчука), который возглавляет подразделение по техническому обслуживанию воздушных судов Черниговской высшей авиационной школы».

«Причем, по информации тех же силовиков, младший брат не только ремонтирует, но и собирает в арендуемых ЧВАШ ангарах средства перевалки контрабанды, в том числе и беспилотники, а старший его покрывает. По сути, в Чернигове функционирует «параллельная Госавиаслужба», контролирующая и обслуживающая нелегальную авиацию», подчеркивает Роман Доля.

Автор обращает внимание, что угроза, исходящая от украинской «теневой авиации», использующей для перевалки контрабанды и сеть секретных аэродромов вдоль западной границы, уже вызывала обеспокоенность у наших польских соседей, «которые обоснованно видят в этом угрозу своей национальной безопасности».

«Беспокойство поляков можно понять. Согласно информации СМИ, в реестре Украины состоят порядка 450 бортов, в том числе и малой авиации. Сколько на самом деле летает, не знает никто. Эксперты называют фантастические цифры – вплоть до 1.5 тысяч летательных аппаратов, включая не сертифицированные любительские самоделки и антикварный хлам, завезенный под видом музейных экспонатов. С вертолетами еще «веселее». Из более чем 130 Ми-2 законно летают не более тридцати. При этом аварийную статистику, в том числе и количество погибших, насколько это возможно, скрывают. О чем, кстати, недавно и проинформировал интернет-ресурс «Знай. UA» в статье «Глава Госавиаслужбы Бильчук скрывает смертельные аварии в летной школе своего брата», резюмирует Роман Доля.