НАПК получило доступ к реестру налоговой

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции согласовало автоматизированный доступ к реестру Государственной фискальной службы Украины.



Об этом сообщает пресс-служба агентства.



"Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции и Государственная фискальная служба Украины подписали протокол о порядке автоматизированного обмена информацией. Этим документом согласован новый порядок предоставления Национальному агентству Государственной фискальной службой информации из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о доходах физических лиц", - говорится в сообщении.



Как отмечается, автоматизированный обмен информацией является одной из ключевых составляющих логического и арифметического контроля деклараций и предусматривает обмен информацией с 16-ю государственными реестрами.



"Мы предприняли очередной шаг к внедрению автоматизированного обмена информацией для проведения логического и арифметического контроля деклараций. Подписание протокола даст нам возможность организовать обмен данными с одним из ключевых реестров для проверки деклараций. Еще одной преградой для автоматизированного обмена данными является отсутствие доступа к 6-ти государственным реестрам Министерства юстиции", - цитирует пресс-служба руководителя Управления информационно-аналитических систем и защиты информации Национального агентства Анну Ковтуненко.



В агентстве в очередной раз подчеркнули, что запуск автоматизированного обмена информацией с 6-ю реестрами Министерства юстиции, в которых содержится большое количество критически важных сведений, необходимых для проверки деклараций, станет возможным только после принятия законопроекта №7276.

