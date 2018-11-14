Bloomberg: США отложат введение новых санкций против России

Конгресс США, как ожидается, из-за нехватки времени не примет до конца 2018 года закон, устанавливающий новые санкции в отношении России, сообщил Bloomberg со ссылкой на ключевых сенаторов.



Принятие санкций также отложили из-за сессии «хромой утки» — до конца года в ней участвуют конгрессмены текущего созыва. В январе соберется новый состав Конгресса.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Дождю», что из-за «непредсказуемости» США сложно сказать, какой будет «вторая волна» санкций. Это «однозначно» ухудшит отношения двух стран, отметил Песков (его цитирует «Интерфакс»).



В январе 2018 года в США представили законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении стран, вмешивающихся в американские выборы. Если Россию обвинят во вмешательстве, то санкции затронут банки Сбербанк и ВТБ, энергетические компании «Роснефть» и «Газпром». Также законопроект запрещает американцам вкладываться в российский госдолг.



В августе в Конгресс внесли законопроект, предусматривающий санкции в отношении финансового и энергетического секторов России, а также запрещает инвестиции в российский госдолг.

