Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета, передает Deutsche Welle.



Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет — наилучший для страны.



«Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться», — заявил Луиджи ди Майо.



Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.



Еврокомиссия в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование.

