Из-за снегопада в Киеве уже произошло около 50 ДТП

Из-за снегопада столица Украины остановилась в пробках, на дорогах города произошло около 50 ДТП. Об этом свидетельствуют данные Google-карт, передает УНН.



По данным Google, движение затруднено практически на всех основных дорогах столицы. Очень медленное движение авто в сторону центра столицы на мостах - Южном, Дарницком, моста Патона.



В пробках стоит центр столицы - в частности улице Жилянская, Большая Васильковская, Крещатик, Бассейной, бульвар Тараса Шевченко.



Затруднено движение на Кольцевой дороге, проспекте Победы, Воздухофлотском, улице Вячеслава Черновола, проспекте Ватутина и др. Также заторы наблюдаются на подъездах к Киеву.



По данным Google-карт, в столице произошло около 50 дорожно-транспортных происшествий.

