Караван мигрантов добрался до забора на границе Мексики и США

Караван мигрантов добрался до забора на границе Мексики и США

Первые беженцы из стран Центральной Америки из приближающихся к границе США караванов мигрантов попытались перебраться через забор между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния,.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на очевидцев в среду, 14 ноября.

Согласно опубликованным видеозаписям, некоторые мигранты залезли на ограждение и сидят на нем. Отмечается, что несколько человек даже перепрыгнули на территорию США, но быстро вернулись обратно, испугавшись американских патрульных.

Накануне в Тихуану на автобусах прибыли первые 360 человек из авангарда каравана мигрантов из Центральной Америки. Общая численность этой колонны достигает пяти тысяч человек.

В свою очередь со стороны США на границе усилено патрулирование.