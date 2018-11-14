Караван мигрантов добрался до забора на границе Мексики и США

Первые беженцы из стран Центральной Америки из приближающихся к границе США караванов мигрантов попытались перебраться через забор между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния,.



Об этом сообщает Fox News со ссылкой на очевидцев в среду, 14 ноября.



Согласно опубликованным видеозаписям, некоторые мигранты залезли на ограждение и сидят на нем. Отмечается, что несколько человек даже перепрыгнули на территорию США, но быстро вернулись обратно, испугавшись американских патрульных.



Накануне в Тихуану на автобусах прибыли первые 360 человек из авангарда каравана мигрантов из Центральной Америки. Общая численность этой колонны достигает пяти тысяч человек.



В свою очередь со стороны США на границе усилено патрулирование.

