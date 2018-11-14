На борьбу со снегопадом в Киеве вывели почти 300 единиц техники

Столичные власти на борьбу со снегопадом в Киеве вывела на улицы 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригаду с ручной уборки. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба КГГА.



"С 9:00 утра во всех районах столицы дорожники обрабатывают дороги столицы посыпочными материалами и очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, которые обслуживают предприятия корпорации", - говорится в сообщении.



При этом к работе задействована как крупногабаритная спецтехника, так и небольшие маневренные снегоуборочные машины, которые позволяют оперативно убирать тротуары, сообщили в КК Киевавтодор.

