Сахарный диабет не диагностирован у минимум миллиона украинцев

В Украине насчитывается около 1,3 млн официально зарегистрированных больных сахарным диабетом, еще примерно такое же количество больных не знает о своем диагнозе, поскольку не обращались к врачу. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения на запрос корреспондента УНН.



"В Украине в 2017 году зарегистрировано 1 270 929 случаев сахарного диабета. На сегодня почти в 50% случаев заболевания диабетом не диагностированы", - отметили в центре Минздраве.



По данным ЦОС, в прошлом году диагноз "сахарный диабет" был впервые в жизни установлен 103 927 больным. Количество зарегистрированных в 2017 году случаев на 2% больше по сравнению с 2016 годом. "Это объясняется тенденцией к лучшему выявлению недиагностированных к тому времени пациентов с диабетом", - добавили в ведомстве.



Также в центре уточнили, что диабет 1-го типа чаще всего диагностируется в детском или подростковом возрасте, причем обнаружение составляет почти 100%. "Из-за яркой специфической клинической картины и внезапной манифестации заболевания", - уточнили в центре Минздрава.



В то же время диабет 2-го типа (приобретенный) может годами быть недиагностированным и развиваться с осложнениями.



По словам главного научного сотрудника отдела профилактики, лечения сахарного диабета и его осложнений Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины Владимира Панькова, реальная цифра больных сахарным диабетом как минимум втрое больше. Как отметил медик, результаты эпидемиологического исследования в городе Днепре показали, что 8,3% населения в возрасте от 20 до 65 лет - с сахарным диабетом, однако большинство из них не подозревает о наличии у себя такой проблемы.

