Представитель Порошенко рассказал, о чем шла речь на встрече с архиереями УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко пообещал епископам Украинской православной церкви Московского патриархата защищать право на свободный выбор церковной юрисдикции. Об этом говорится в сообщении представителя Главы государства Святослава Цеголко в Facebook, передает УНН.



"Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал С.Цеголко.



В то же время в АП заявили, что был "сорван российский сценарий", поскольку встреча Порошенко с епископами УПЦ (МП) во вторник состоялась в "Украинском доме".



Отмечается, что Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах со Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинополем, и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного собора.



Кроме того, по словам Цеголко, владыки УПЦ (МП) рассказали о "беспрецедентном давлении Москвы", оказываемое на тех епископов, которые готовы к созданию единой церкви.

