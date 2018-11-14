Moody's второй год подряд повысило рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело рейтинг Киева, изменив оценку с Caa3 до Caa2. Прогноз остается "позитивным". Об этом говорится в сообщении агентства.



Отмечается, что это рейтинговое действие следует за улучшением финансовых показателей города и успешной реструктуризацией долгов в инвалюте. В Moody's отметили, что кредитоспособность города существенно улучшилась.



По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.

