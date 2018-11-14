Украина, Польша и Литва призвали к санкциям против морских портов РФ на Азове

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва призвала страны-члены Европейского Союза и Большой семерки (G7) ввести санкции против российских морских портов в Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма.



Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинскими властями", - говорится в резолюции, принятой на 9-м заседании межпарламентской ассамблеи во вторник в Вильнюсе.



Межпарламентская ассамблея трех стран также осудила эскалацию военного конфликта в Украине со стороны Российской Федерации и милитаризацию Азовского моря.



Кроме того, межпарламентская ассамблея трех страны призвала страны Евросоюза продлить санкции против Российской Федерации с шести месяцев до года, пока Москва полностью не выполнит Минские договоренности и не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.



Также, согласно резолюции, парламентская ассамблея призвала страны ЕС рассмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации на востоке Украины.

